Premier Mateusz Morawiecki ma unikat. Taki zegarek nosi szef rządu

"Fakt" donosi, że Mateusz Morawiecki jest szczęśliwym użytkownikiem zegarka Polpora Model 1918 - to "biały kruk" wśród czasomierzy. Został on wydany w 100. egzemplarzach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W momencie zakupu jego cena wynosiła dokładnie 4980 złotych.

Cenny zegarek premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki w swojej kolekcji posiada także czasomierz model Eterna Artena Gent referencja 2520.41.41.0274. Według szacunków "Faktu" to "nierzucający się w oczy i wygodny zegarek wykonany ze stali szlachetnej, który ma kopertę o średnicy 40 milimetrów, a wyposażono go w mechanizm kwarcowy". Jest on dostępny za około 2 tys. zł.