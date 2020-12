Mateusz Morawiecki nadal milionerem. Jednak jego oszczędności topnieją

Z dokumentu złożonego po zaprzysiężeniu nowego rządu wynika, że prawie wszystkie składniki majątku premiera są takie same, jak na koniec ubiegłego roku. Z jednym wyjątkiem. W oświadczeniu majątkowym za ubiegły rok posiadał 4,93 mln zł oszczędności. Obecnie jest to 4,7 mln zł. Rok temu, w listopadzie 2019 r. posiadał 5,1 mln zł.

Poza tym premier ma 150-metrowy dom na półhektarowej działce. Oprócz domu są tam jeszcze zabudowania gospodarcze. Premier szacuje, że posiadłość jest warta ok. 1,9 mln zł. To nie wszystko, bo do Morawieckiego należy również drugi dom o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych na działce wielkości ok. 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość tego domu szef rządu oszacował na 3-3,5 mln zł.