Jarosław Kaczyński. Nowe oświadczenie majątkowe wicepremiera

W dokumencie ujawnił, że posiada 129 tys. zł oszczędności. To o 25 tys. złotych więcej w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. Bez zmian pozostała natomiast kwestia nieruchomości, nadal jest właścicielem 1/3 domu o powierzchni ok. 150 mkw. W poprzednich oświadczeniach majątkowych wartość nieruchomości była szacowana na ok. 1,5 mln zł. W aktualnym dokumencie wartości polityk nie wpisał.

Wicepremier, jak dowiadujemy się z dokumentu, ma nadal kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. Do spłaty zobowiązania pozostało mu ok. 100 tysięcy złotych. W porównaniu do 2019 roku spłacił 7 tysięcy. Co ciekawe, w 2018 roku kwota to zapłaty wynosiła ok. 109 tys. zł. Kredyt, jak wynika z wcześniejszych oświadczeń majątkowych, został przed laty zaciągnięty na "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem".