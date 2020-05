Premier Mateusz Morawiecki o ministrze Łukaszu Szumowskim. "Należy mu się największy order"

- Widzimy, co dzieje się w Francji, Hiszpanii, Belgi, Szwecji, Wielkiej Brytanii, najbogatszych krajach świata. One nie potrafiły sobie poradzić z epidemią koronawirusa tak, jak my - zaznaczył premier.

Morawiecki odniósł się również do najnowszych sondaży dotyczących wyborów prezydenckich, w których obecnie urzędujący prezydent odnotowuje spadki. - Myślę, że prezydent Andrzej Duda, z którym blisko współpracuję, przy tarczy finansowej, antykryzysowej, któremu dużo zawdzięczamy, m.in. m.in. od strony polityki społecznej, 500 plus, (…) to wszystko, co dzięki niemu się zadziało, będzie bardzo ważnym powodem do podejmowania decyzji, które wszyscy wkrótce Polacy będą podejmowali - powiedział. Dodał też, że ta współpraca, która "przebiega tak dobrze", jest "warunkiem niezbędnym sukcesu" w wychodzeniu z kryzysu.