Premier Mateusz Morawiecki dla BBC World News. "Rosja jest bardzo dobra w propagandzie"

Jednocześnie zaznaczył, że ze strony Rosji można spodziewać się różnych działań zmierzających do eskalacji konfliktu. "Wiemy, że dzisiaj, w czasach wojny hybrydowej, która nazywana jest wojną nowego typu, może dojść do jednoczesnego ataku na wielu różnych frontach. Rosja jest do tego zdolna. I dlatego wszyscy musimy być czujni na kolejne kroki" - wskazał.