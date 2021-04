Premier Mateusz Morawiecki deklaruje. "Zapiszę się z żoną na szczepienie"

- Dzisiaj akurat, 19 kwietnia przypada też dzień na mój rocznik, 1968, i razem z żoną zapiszemy się do tego programu jak tylko wrócę do Warszawy. Będziemy czekali na nasz dzień, w którym zostaniemy zaszczepieni - mówił we Wrocławiu premier. - To jest ta jedyna i najlepsza metoda, żeby pozbyć się tej fatalnej pandemii, która dotknęła na wszystkich. Jest szansa na to, również dzięki takim kreatywnym, można powiedzieć, metodom szczepienia jak ta tutaj we Wrocławiu - dodał Mateusz Morawiecki.