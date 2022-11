Premier Litwy dla WP: Kryzys? Płacimy wyższe rachunki, ale nie płacimy ludzkim życiem

Kiedy w czerwcu weszły sankcje zakazujące eksportu rosyjskiego węgla, drewna, stali i innych towarów, uznaliśmy, że te transporty nie mogą przejeżdżać przez terytorium Litwy. Dotyczyło to raptem jednego procenta całego frachtu do Kaliningradu. Reszta towarów, jak żywność, ubrania czy meble, nadal mogła być przewożona. Wtedy jednak w UE powstała debata, czy słusznie odczytujemy unijne regulacje. Niektórzy mówili, że nie ma różnicy, czy transport jedzie z Moskwy do Samary, czy do Kaliningradu. My odpieraliśmy, że różnica jest, bo taki transport przechodzi przez nasze terytorium, a skoro zawartość transportu objęta jest sankcjami, nie możemy go przepuścić. Nie chcieliśmy łagodzić stanowiska, bo Rosja uznałaby to za przejaw słabości.