Premier Bułgarii wcale nie skrytykował Donalda Tuska. Dementuje

W mediach - zarówno zagranicznych, jak i polskich - pojawiła się informacja, że premier Bułgarii Bojko Borysow odniósł się krytycznie do Donalda Tuska. Czy rzeczywiście tak było? Polityk zaprzecza.

Wizyta Tuska podczas uroczystości przekazania władzom Bułgarii półrocznego przewodnictwa w Unii Europejskiej odbiła się szerokiem echem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, szef Rady Europejskiej zabłysnął, kiedy przemówił po bułgarsku. Dostał brawa . Po drugie, miał zostać skrytykowany przez premiera Bułgarii za ingerowanie w polską politykę. Wygląda na to, że wcale tak nie było.

Rzeczywiście, bułgarski polityk użył liczby mnogiej. - Politycy należący do jednej rodziny centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej są przyjaciółmi, ale musimy zachować bezstronność i neutralność - mówił.

Co więcej, reakcja Borysowa na wystąpienie Tuska w języku bułgarskim również nie świadczy o jego niechęci do polskiego polityka. - Po tym, co usłyszeliśmy, żadne wystąpienie nie ma sensu - powiedział premier Bułgarii zachwycony językowymi umiejętnościami Tuska.