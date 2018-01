Donald Tusk o powrocie do polskiej polityki. "Bruksela to nie emigracja i nie Sulejówek"

"To smutny dzień dla wszystkich, którzy z obecnością i silną pozycją Polski w UE wiązali nadzieje" - powiedział szef Rady Europejskiej w wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego". Skomentował tym samym kwestię uruchomienia artykułu 7.1. Wyjaśnił także, czy wróci do krajowej polityki.

Donald Tusk uważa, że w tej chwili nie będzie "dramatycznych konsekwencji o charakterze formalnym i finansowym". Dodał, że rząd może zakończyć kryzys wycofując się ze zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ale "polityczne koszty są nie do zlekceważenia".

"Polska - i to jest szokujące także dla Europy, a nie tylko dla proeuropejsko nastawionych Polaków - stanęła okoniem wobec wszystkiego, co dla Unii ważne. I to z rozmysłem, bo uważam, że rządzący nie są entuzjastami, delikatnie mówiąc, naszej obecności w Unii" - powiedział "Tygodnikowi Powszechnemu".