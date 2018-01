Tusk przemówił po bułgarsku. Dostał brawa

Donald Tusk był jednym z gości uroczystości przekazania władzom Bułgarii półroczne przewodnictwa w UE. Przewodniczący Rady Europejskiej swoje przemówienie wygłosił po bułgarsku. - Po tym, co usłyszeliśmy, żadne wystąpienie nie ma sensu - powiedział premier Bułgarii Bojko Borisow, zachwycony językowymi umiejętnościami Tuska.



- Słowa patrona tego teatru, odpowiednio oddają ducha dzisiejszej uroczystości. 'Każde spojrzenie odsłania ciągle nowe piękno' - ta refleksja towarzyszy dziś mi jako Przewodniczącemu Rady Europejskiej i jako Polakowi. Jako Polak rozumiem, ile pracy odwagi i determinacji kosztowało Was, Bułgarów osiągnięcie dla Waszej ojczyzny europejskiego sukcesu. Nikt Wam niczego nie dał za darmo! To przede wszystkim Wy sami byliście autorami tego historycznego przełomu - mówił Donald Tusk, cytowany przez PAP.

Szef Rady Europejskiej komplementował Bułgarów, nazywając ich potomkami Spartakusa i spadkobiercami najstarszego europejskiego państwa. Były polski premier nie mógł sobie darować futbolowego akcentu. - Zawsze byliście zdecydowani i odważni i potwierdziliście to w ostatnich latach. Dlatego myślę, że podczas waszej prezydencji będziecie tak skuteczni jak Christo Stoiczkow podczas mistrzostw świata ćwierć wieku temu - dodał.

- Po tym, co usłyszeliśmy, żadne wystąpienie nie ma sensu - powiedział premier Bułgarii Bojko Borisow, zachwycony językowymi umiejętnościami Tuska. Publicznośc również nagrodziła go brawami.

To nie pierwszy obcy język, którego znajomością popisuje sie Przewodniczący Rady Europy. Wielokrotnie komplementowano go za tempo, w jakim nauczył się mówić biegle po angielsku, swoje przemówienia wygłaszałe też m. in. po hiszpańsku czy francusku.