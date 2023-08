Prekampania PiS na bogato. "Kupują nasze glosy, za nasze pieniądze"

- Politycy PiS wzięli nasze pieniądze i za nie kupują nasze głosy. I za nasze pieniądze nas okłamują często - oceniła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska w programie "Tłit", komentując sprawę pikników 800 plus. - To jest prekampania. Ona jest na dużo szerszą skalę prowadzona z obejściem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej niż pikniki 800 plus. Widzimy ogromne i bardzo drogie billboardy polityków PiS w całej Polsce. (…) To wszystko, przypuszczam, jest finansowane z pieniędzy rządowych. Widzimy spoty reklamowe finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien wspierać ofiary przemocy. Natomiast politycy Suwerennej Polski reklamują w nich telefon zaufania, by promować siebie. Widzimy spółki skarbu państwa, które są zaangażowane w kampanię chwalącą rząd - zwracała uwagę posłanka Polski 2050.

