Prehistoryczne odkrycie w gminie Sztutowo. Odnaleziono tajemniczy przedmiot

Prehistoryczne odkrycie w ziemi na Pomorzu. Na terenie gminy Sztutowo znów natknięto się na kawał wielkiej historii. Na oficjalnym profilu gminy Sztutowa na Facebooku pojawiły się zdjęcia tajemniczego przedmiotu. Jak wyjaśnili lokalni archeolodzy, znalezisko to kościane radło, czyli narzędzie rolnicze służące do spulchniania ziemi. Zdaniem pomorskich ekspertów pochodzi ono z okresu neolitu, czyli młodszej epoki kamienia. Z tego względu niewykluczone, że znalezisko należy do przodków tzw. kultury rzucewskiej. Według informacji przekazanych przez gminę Sztutowo, odkryte kościane radło może mieć nawet 4 tys. lat i stanowi dowód świadectwa na to, że człowiek zamieszkiwał wybrzeże Bałtyku już w trakcie trwania epoki neolitu. Co ciekawe, to nie pierwsze takie odkrycie w tym regionie. Na przestrzeni ostatnich lat z ziemi wykopano tam kilka podobnych znalezisk neolitycznych, które aktualnie znajdują się w specjalnych rejestrach i zbiorach konserwatorskich gminy.