Prehistoryczne odkrycie pod ziemią. Przeleżało 3 tys. lat

Wielkie odkrycie w Peru. Peruwiański i japoński zespół badaczy odkrył grobowiec kapłana pochowanego ok. 3 tys. lat temu w rejonie Chota w regionie Cajamarca. To właśnie tam realizowany jest projekt archeologiczny Pacopampa. Agencja AP udostępniła nagrania Ministerstwa Kultury Peru, na których można zauważyć fragmenty ludzkiego szkieletu. Po wstępnej analizie badaczy okazało się, że szczątki należą do mężczyzny, prawdopodobnie kapłana. Świadczy o tym ilość znalezionych przedmiotów w grobowcu. Oprócz kulistych naczyń ceramicznych archeolodzy odnotowali sześć warstw popiołu położonej na mumii, czarną ziemię, a także starożytne rytualne techniki malowania ciała przeznaczone niegdyś tylko dla "elitarnej osobistości". - Odnaleźliśmy szkielet człowieka, wydaje się, że dorosłego. Zgodnie z naszą analizą miednicy, wydaje się, że był to mężczyzna - mówił Yuji Seki, japoński archeolog. Projekt archeologiczny Pacopampa pozwolił już rok temu dokonać innego odkrycia. Badacze wówczas znaleźli grobowiec kapłana Pututusa, dlatego niewykluczone, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych prehistorycznych odkryć w tej części Peru.