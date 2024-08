Prędkość przyczyną tragedii w Wilanowie. Kierowca pędził 170 km/h

Mieszkańcy Wilanowa zbierają podpisy z apelem do władz miasta i policji o pilne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ulicy Vogla. Pismo mieszkańców z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom skierowane będzie do Urzędu Dzielnicy, Zarządu Dróg Miejskich i policji. Autorzy chcą, by zwiększyć patrole drogówki, wprowadzić pomiar prędkości lub zaplanować przebudowę drogi.