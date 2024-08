Już nie tylko przekroczenie prędkości. Nowe radary wyłapią wszystko

Wkrótce GITD zagęści też sieć urządzeń CANARD. Przybędzie 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. Rozbudowa sfinansowana zostanie z pieniędzy pozyskanych z KPO. Przybędzie kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, fotoradarów, urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.