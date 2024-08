Śmiertelny wypadek na A4. Na autostradzie koło Wrocławia utworzył się ogromny korek

Wypadek pod Wrocławiem. Zginęła jedna osoba

- W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł około 40-letni mężczyzna. To kierowca nissana, który z nieustalonych przyczyn uderzył w tył toyoty. Pojazd, którym podróżował mężczyzna, po zderzeniu z toyotą wjechał w bariery energochłonne. Zjazd z AOW na autostradę A4 jest zablokowany, na miejscu wypadku pracuje prokurator - podał do południa w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" starszy aspirant Mateusz Ziętek z KMP we Wrocławiu.