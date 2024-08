W radiowóz wjechała betoniarka. 8 policjantów w szpitalu

W zdarzeniu rannych zostało ośmioro policjantów. Funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala. "Kierowca betoniarki nie wyraził zgody na przeprowadzenie z nim medycznych czynności ratunkowych oraz na przewiezienie go do szpitala" - pisze w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, relacjonując zdarzenie.