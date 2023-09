"Precz z nim", "namiestnik niemiecki". Emeryci z Podlasia dosadnie o Kaczyńskim i Tusku

Kampania wyborcza nabiera tempa, a w mediach głośno od kolejnych afer – problemy na granicy, afera wizowa czy przepychanki polityków to tylko wstęp przed zbliżającymi się wyborami. Co na ten temat myślą Polacy? Do której opcji jest bliżej seniorom i za czyich czasów żyło im się lepiej – dziennikarz Wirtualnej Polski ruszył na ulice Białegostoku, by poznać opinie mieszkańców Podlasia, nazywanego "bastionem PiS". – To tłuk, nieuczony tłuk. On nie wie, że w świecie wszystko się zmienia – komentuje Jarosława Kaczyńskiego oburzona kobieta. Podkreśla, że może i daje więcej pieniędzy na emeryturze, ale "on najpierw zabrał, a później dał". Dla niektórych życie jest jednak lepsze pod rządami Zjednoczonej Prawicy. – Przynajmniej emeryturę mam większą – stwierdza kolejna mieszkanka Białegostoku. Nie jest to odosobniony głos. – Polityka jest taka propolska, narodowa. Tylko na PiS trzeba głosować – dodał inny mężczyzna. Jakie opinie panują o liderze partii opozycyjnej i byłym premierze? – To jest namiestnik niemiecki, ten Tusk. Precz z nim. Przejąłby, nie daj Boże, władzę, to by Polski już nie było. Rozbiór Polski – powiedział nam stanowczo przechodzień. Są też głosy przeciwne. – Za Tuska było lepiej, nie było takiego chamstwa i kłamstwa, jak teraz jest – podkreślił kolejny mieszkaniec Podlasia. Obejrzyj sondę uliczną WP i poznaj opinie polskich seniorów przed jesiennymi wyborami.