"Precz z Kaczorem". Kaczyński ostro powitany w Bielsku-Białej

Kaczyński w trakcie spotkania poruszał wiele kwestii. Jak m.in. mówił, "do tej pory w Polsce nikt trzech wyborów po kolei nie wygrał". - Gdybyśmy wygrali po raz trzeci, to wtedy, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, to byłoby to coś nowego" - stwierdził.