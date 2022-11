Jarosław Kaczyński znów się popisał. "Seksedukatorzy dobierają się do pięciolatków i sześciolatków"

Kaczyński: w szkołach seksedukatorzy dobierają się do dzieci

- I ten mąż mówi tak: my nie chcemy, żeby w szkołach szaleli ci seksedukatorzy, którzy nawet w szkołach dobierają się do pięciolatków i sześciolatków. Rodzice się sprzeciwiają, to FBI się nimi zajmuje. (...) Są wyroki skazujące nawet za to, że ktoś mówi, ale to już nie w USA - że z pary dwóch mężczyzn nie ma dzieci. A są dzieci? Jest tu ktoś, kto myśli, że są dzieci? No? To jakby karać, że ktoś mówi "po dniu następuje noc". Może oni uznają, że to skandal pewnego dnia, bo oni uważają inaczej - kontynuował swój wywód Kaczyński.