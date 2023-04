Precyzyjne uderzenie z Javelina. T-80 wyleciał w powietrze

Kolejny rosyjski czołg T-80 został wyeliminowany z frontu. Tym razem Ukraińcy z 59 Zmechanizowanej Brygady zapolowali na rosyjskich okupantów przy użyciu amerykańskiej broni. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku. Widać na nim żołnierza, który strzela przeciwpancernym pociskiem kierowanym FGM-148 Javelin. Obrońca Kijowa oddalony był od swojego celu o niecały kilometr, a to zwiększyło jego bezpieczeństwo. Załoga T-80 niczego się nie spodziewała. Czołg został trafiony w uszkodzony bak, przez co doszło do eksplozji i pożaru, którym towarzyszyły kłęby czarnego dymu. Załoga wojskowej maszyny zginęła na miejscu. Amerykańskie pociski kierowane Javelin to największa zmora Rosjan. Za ich naprowadzanie odpowiada głowica działająca w podczerwieni z termicznym obrazem celu, co zapewnia jeszcze większą skuteczność na polu bitwy.