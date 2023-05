Precyzyjne uderzenie w transporter. Nagrali, co zrobili przerażeni Rosjanie

Ostra wymiana ognia artyleryjskiego pod Ługańskiem. Ukraińcy wyśledzili Rosjan na polach za miastem, dzięki wykorzystaniu drona zwiadowczego. Okazało się, że byli to żołnierze, czekający w zaroślach na swoich towarzyszy, którzy niedaleko prowadzili ostrzał artyleryjski z moździerza. Reakcja obrońców Kijowa była natychmiastowa i po poznaniu dokładnych współrzędnych padł rozkaz o uderzeniu w pozycję wroga. Na Twitterze pojawiło się nagranie z momentu ataku i widać na nim, że pocisk artyleryjski wbija się w rosyjski transporter MT-LB, a pochwili dochodzi do eksplozji. W momencie uderzenia dwóch Rosjan znajdywało się tuż obok swojego pojazdu. Jak widać na nagraniu, cudem uniknęli śmierci i zdołali uciec w zarośla. Jeden z nich nie był w stanie wstać na nogi i poruszał się na kolanach. Z wozu okupantów nic nie zostało, co sprawiło, że ich ucieczka z tego miejsca na pewno nie była łatwa.