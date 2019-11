WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sławomir neumann + 2 wybory prezydenckie 2020tłit 8 min. temu Prawybory w KO krytykowane przez działaczy. Sławomir Neumann komentuje Sławomir Neumann zapewnia, że prawybory w Koalicji Obywatelskiej to prawdziwa rywalizacja. Szeregowy działacz ugrupowania sugeruje, że Małgorzata... Rozwiń Poseł leszczyna Że Kidawa 2020 To … Rozwiń Transkrypcja: Poseł leszczyna Że Kidawa 2020 To szansa na prawdziwą Znaczy Jaśkowiak prawdziwej normalności nie To po co te praw Nie da prawdziwej normalności Da tak samo jak Takie Dwóch Kandydat Wie pan na czym polega czego pik nie rozumie czego Beata Mazurek w tym wpisie nie rozumie Czego nie rozumiesz Wielu rzeczy Kto są prawdziwe To jest prawdziwa rywalizacja między Boisko SMD Na Muszę przekonać delegatów naprawdę Pijak Pisze że wskazuje prezes i mówi ty To są prawdziwe wybory Szeregowy członek Platformy Obywatelskiej który pisze na swoim Twitterze tak na oficjalnym profilu Platformy w ciągu 22 Pojawiło się 8 Kandydatki kidawę-błońską 0 udostępnień kandydata Jaśkowiaka według mnie Coś tutaj nie gra jako szeregowy członek to jestem Gniezno Prowadź Prowadź mnie tam panie To są normalne prawy Normalne wybory Kto wygra na kogo stawiać normalne prawybory Spotka Zraz Regionów w Olsztynie była i Kidawa-błońska Krzyszkowiak to że aktywność pierwszych Małgorzaty kidawy-błońskiej jest znacznie większe niż matka Jaśkowiaka stawu Twitter owo fejsbukowe To nie jest powód żeby się mówi że platformie Każdy ma równe szanse żeby nie było ESKA Kraków Ja zobaczę 14 czekam i się I nie ma pani swojego kandydata nie bo ja po to byłem zwolennikiem prawy Żeby zobaczyć różne osoby które mogą W maju być największym atutem opozycji w wyborach W starciu z Andrzejem Zna Małgorzata kidawa-błońska Wiele Jacka Jaśkowiaka Poznań Z dużą sympatią patrzą na jego kampanię Chcę zobaczyć jak będzie się prezentował jak będzie się prezentował w debatach jak będzie się prezentował w tej kampanii wewnętrzne Dzisiaj Małgorzata kidawa-błońska jest w Gdańsku u nas na spotkaniu z elektorami z platform Jacek Jaśkowiak będzie za te Spokojnie do 14 to otrzymamy 2