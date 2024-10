Miała być lista importerów zboża. Pojawiły się "przeszkody"

W lutym wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział ujawnienie listy polskich firm, które zarabiały na imporcie zboża z Ukrainy. Lista do dziś nie została jednak opublikowana. - Lista jest. Została przekazana ministrowi rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu, który podejmował decyzje, czy tę listę upubliczniać czy nie. Ja powiedziałem, że jestem gotowy tą listę pokazać - powiedział w czwartek programie "Tłit" Wirtualnej Polski Kołodziejczak. Jak dodał, lista została przekazana Siekierskiemu na jego prośbę. Kołodziejczak zaznaczył, że aby ją opublikować potrzebne są "pewnie zmiany w prawie". - Prawo po prostu tego zabrania. Przeszkodą jest też to, że firmy, które zostały upublicznione na jakiejś poprzedniej liście, które importowały zboże z Ukrainy, podały Ministerstwo Rolnictwa do sądu za działanie na ich szkodę i domagają się odszkodowań - mówił Kołodziejczak.