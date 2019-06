Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym liderem. Dobijają do 50 proc.

Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że do Sejmu weszłyby obecnie tylko trzy partie. Na czele zestawienie znalazł się PiS. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego poparło 47,9 proc. ankietowanych.

Według nowego sondażu pracowni Estymator dla "Do Rzeczy", gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, PiS mógłby liczyć na 47,9 proc. głosów. To wariant, w któym uwzględniono głosy wyłącznie zdecydowanych wyborców.