Burza po słowach kongresmenki USA o obozach śmierci. Poseł PiS zaprosił ją do Polski

Dominik Tarczyński z PiS zaprosił Alexandrię Ocasio-Cortez do odwiedzenia byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. To reakcja na jej ostatnią wypowiedź. O sprawie piszą już światowe media.

Ocasio-Cortez to przedstawicielka w Izbie Reprezentantów z Partii Demokratycznej. W środę podczas przemówienia porównała obozy dla imigrantów na południu USA do obozów koncentracyjnych. - Musimy coś z tym zrobić. Tu nie chodzi tylko o to, że społeczności imigranckie są przetrzymywane w obozach, to kryzys, który zdecyduje o tym, czy Ameryka pozostanie sobą w swoich wartościach i zasadach - tłumaczyła.