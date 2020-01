WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze ryszard kalisz + 2 newsroomduda andrzej oprac. Anna Kozińska wczoraj (21:29) Prawnik upomina Andrzeja Dudę. "Mija się z prawem" - Mówi słowa, które nie mają żadnego oparcia w prawie - tak prezydenta Andrzeja Dudę ocenił prawnik i polityk Ryszard Kalisz. - Wszystko,... Rozwiń Słyszy pan, co prezydent Duda mówi … Rozwiń Transkrypcja: Słyszy pan, co prezydent Duda mówi w trakcie tej wojny o sądy, tak? Choćby ostatnie sprzed kilku dni zezwolenia. To są mocne słowa, w mocny sposób wypowiedziane. O co chodzi Dudzie? On w ten sposób zbiera swoje szeregi, swoich zwolenników? Po pierwsze mówi... Czy on mówi wychodzimy z Unii? Nie. Po pierwsze mówi słowa, które nie mają żadnego oparcia w prawie. To wszystko, co on mówi niejako jest działaniem politycznym. I naruszającym prawo. Gdyby tak przyjąć jego koncepcję. Dwa - ja już o tym mówiłem. On popełnia kolosalny błąd, że kiedy Kaczyński się schował. Kiedy Morawiecki już dzisiaj nie ma takiego wyrazu. To widać było na tej - bodajże sobotnim spotkaniu z górnikami. W karczmie, tak. W karczmie, właśnie. Karczma w spodku. Karczma w jakimś spodku, stadionie, a w spodku pan mówi, właśnie. Że on chce na bazie wyborów prezydenckich jakby przejąc osobę, która reprezentuje PiS. On po prostu to robi z pełną świadomością. Ma takich doradców, którzy go ciągle ładują, że on jest wielki. I to jest błąd. Dlatego, że on dzisiaj mając na uwadze, że Konfederacja w dużym stopniu go poprze, powinien szukać gdzie indziej. A nie szuka. On popełnia błędy, a prawniczo niestety muszę powiedzieć z przykrością mija się z tym, co w prawie polskim i europejskim obowiązuje.