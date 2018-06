Prawie pół miliona złotych na koncie szefa prokuratury

Szef Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski ujawnił swoje oświadczenie majątkowe za ubiegły rok. Jak z niego wynika, może pochwalić się sporymi oszczędnościami. W sumie na ok. 450 tys. zł. W oświadczeniu nie ma informacji, ile zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry zarabia.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych prokuratorzy maja od 2016 roku. Dokumenty publikowane są w internecie. Wszystko za sprawą decyzji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry . To właśnie ten polityk wprowadził kontrolę społeczną majątków śledczych. - Publikacja oświadczeń majątkowych wpłynie na to, że będą znane zasoby majątkowe prokuratorów i pełna kontrola nad ich gromadzeniem - mówiła cytowana przez RMF FM Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Ziobro kontroluje

W marcu 2016 roku zarządzenie w tej sprawie wydał zastępca Zbigniewa Ziobry, szef prokuratury krajowej Bogdan Święczkowski. - Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego – czytamy w zarządzeniu.

Tym samym od 2016 roku, na stronach Prokuratury Krajowej możemy zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi kilkudziesięciu śledczych. W tym gronie jest też Bogdan Święczkowski. Co wynika z dokumentu złożonego za 2017 rok? Szef polskich śledczych ma 438,2 tysiąca złotych oszczędności (wspólnie z żoną) oraz dodatkowo 3,5 tys. dolarów. W skład majątku wchodzi też dom ok. 240 metrów kwadratowych położony na działce o pow. 840 metrów kwadratowych ( nie podano wartości); domek letniskowy 80 metrów kwadratowych znajdujący się na działce ok 350 m.kw (również nie podano wartości). Święczkowski posiada też dwa auta: KIA Sportage z 2014 oraz Opel Astra z 2007 r. W oświadczeniu nie ma informacji o wynagrodzeniu, jakie otrzymał za pracę w ubiegłym roku. Według informacji „Gazety Wyborczej”, zarabiał 26 175 zł brutto i otrzymywał 2,7 tys. zł ryczałtu mieszkaniowego (dane za listopad 2016 ).

Spłacił kredyt, pozbył się samochodu

W porównaniu do oświadczenia majątkowego za 2016 rok, Święczkowski zaoszczędził ok 150 tys. zł. A przede wszystkim spłacił kredyt zaciągnięty na budowę domu. Dwa lat temu miał do spłaty jeszcze 18 tys. franków szwajcarskich (ok. 66 tys. zł). W dokumencie za ubiegły rok po kredycie nie ma śladu. Zmiany nastąpiły również w garażu. Zniknął bowiem Chevrolet Aveo z 2011 r., a jak wspominaliśmy wyżej - pojawił się znacznie starszy rocznikiem Opel Astra.