Prawie 8 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro kandydował tam w wyborach

Okazało się, że najwięcej środków - 19 mln zł - trafiło w latach 2019-2024 do okręgu 7 (Chełm), gdzie startował były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, któremu podlegał Fundusz. 17,1 mln zł przyznano w okręgu 33 (Kielce), uznawanym za bastion poparcia dla Zbigniewa Ziobry, a gdzie startował w wyborach w 2023 roku sekretarz generalny Suwerennej Polski Mariusz Gosek .

O tym, że Ziobro będzie ubiegał się o mandat poselski z "jedynki" w okręgu 23 (rzeszowsko-tarnobrzeskim), dowiedzieliśmy się w sierpniu. Było to niemałe zaskoczenie, bowiem w poprzednich wyborach startował z okręgu świętokrzyskiego. Jednak tam "jedynką" listy PiS został prezes Jarosław Kaczyński. W tym samym okręgu na Podkarpaciu ostatnie miejsce na liście otrzymał Marcin Warchoł. Z kolei w okręgu 22, obejmującym m.in. Przemyśl i Krosno, startowała posłanka Suwerennej Polski Maria Kurowska (z 21. miejsca).

Jak wynika z dokumentu resortu sprawiedliwości, przygotowanego przez wiceminister Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, w odpowiedzi na zapytanie poselskie posła Trzeciej Drogi Bartosza Romowicza, od 2018 do 2023 roku z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne na Podkarpaciu wydano łącznie blisko 35 mln zł. W 2023 roku, a więc w roku ostatnich wyborów do Sejmu, było to 7,7 mln zł.