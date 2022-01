Prawicowy szczyt w Madrycie. Miller krytykuje Morawieckiego: Nie powinien tam jechać

W sobotę w Madrycie odbyło się spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. W rozmowach uczestniczyli m.in. Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban i przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Wielu ekspertów i polityków polskiej opozycji skrytykowało premiera Morawieckiego, twierdząc, że spotkał się on z osobami wyrażającymi na co dzień prorosyjskie poglądy. - Nie powinien tam jechać. To jest swego rodzaju brunatna międzynarodówka, złożona z partii nacjonalistycznych. Niektóre nawet nie ukrywają swoich tendencji profaszystowskich. Wspólnym mianownikiem całej grupy jest niechęć, nienawiść do Unii Europejskiej w tym kształcie, jak obecnie - powiedział w programie "Newsroom" WP Leszek Miller. Były premier podkreślił, że "to jest grupa, która walczy z UE".