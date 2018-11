Prawica i lewica zgodnie apelują ws. Czesława Małkowskiego: "Nie oddajcie mu swojego głosu"

W sieci zaroiło się od apeli i petycji, aby w drugiej turze wyborów w Olsztynie nie głosować na Czesława Małkowskiego, kandydata na prezydenta miasta. Ich sygnatariusze przypominają przeszłość byłego prezydenta i piszą o "kompromitacji".

Pierwszy zrobił to Piotr Bałtroczyk, znany dziennikarz i satyryk. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku w ostrych słowach przypomniał życiorys byłego prezydenta i seksaferę w olsztyńskim ratuszu. "Zwracam się do wszystkich olsztynianek i olsztynian, nie oddajcie mu swojego głosu" - zaapelował na koniec.

Od prawa do lewa

W środę "List otwarty nie tylko do mieszkańców Olsztyna" wystosowali mieszkający w tym mieście artyści, naukowcy, literaci, działacze społeczni i byli opozycjoniści. Podpisali go ludzie prawicy (np. Anna Niszczak, Zenon Złakowski, Wojciech Kozioł), jak i feministki (np. Marta Bełza czy Milena Gauer). List trafił do skrzynek pocztowych mieszkańców Olsztyna i jest rozdawany w formie ulotek. Można go przeczytać TUTAJ.