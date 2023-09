Prawdziwi przegrani Debaty Kobiet [OPINIA]

Nietypowa dyskusja

Debata Kobiet Wirtualnej Polski była o tyle nietypowa, że pytania przygotowały dziennikarki WP dobrze zorientowane w potrzebach społeczeństwa. I były to w istocie pytania odnoszące się do "agendy kobiecej", jednak mające charakter uniwersalnych oczekiwań obywateli. To duży plus tej dyskusji.