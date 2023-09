"Grubo. Mocno, mocno". Awantura w debacie TVN24

To jednak nie był koniec ostrej wymiany zdań. Swoje pytania zadała Aleksandra Gajewska, która powiedziała do kandydatki Konfederacji: - Państwo chcą zmuszać kobiety do nieludzkich decyzji, żeby urodzić dziecko chore, albo takie, które straci życie. Państwo chcą zmusić kobiety do urodzenia dziecka z gwałtu i kazirodztwa? Co pani powiedziałaby swojej córce, siostrze, kiedy byłaby w takiej sytuacji?