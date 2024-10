Prawa UE a rzeczywistość. "W Polsce mało osób ma świadomość"

- W Polsce mało osób ma świadomość, że w związku z tym, że mamy dyrektywy, które wyznaczają ochronę konsumenta w Polsce, jeżeli ktoś nam ukradnie środki z naszego rachunku bankowego, to mamy o wiele większe szanse dochodzenia swoich praw. Niemalże automatycznie te banki muszą nam pieniądze oddawać - mówił o zaletach praw konsumenckich UE dr Dariusz Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Unijne prawa i dyrektywy, choć często krytykowane, mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla obywateli krajów członkowskich. W studiu WP gośćmi Patrycjusza Wyżgi byli eksperci od spraw związanych z UE. Zapytaliśmy naszych gości, jakie znaczenie dla życia Polaków mają unijne prawa i dyrektywy, a także jakie korzyści i zagrożenia za sobą niosą. Prof. Noga zauważył, że w respektowaniu praw UE widać pewne podziały. - Kraje UE pomimo wspólnego rynku, pomimo podpisania traktatu o funkcjonowaniu Unii z 2007 roku, dbają bardzo o swoje narodowe interesy - stwierdził ekspert z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Krytyka przepisów UE często dotyczy ograniczenia suwerenności i konieczności podporządkowania się wspólnym regulacjom, które nie zawsze są dostosowane do potrzeb krajowych. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej o polityce Brukseli. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.