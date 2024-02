Pranie mózgu po rosyjsku. "Dziecięcy Iskander"

Masowe deportacje dzieci do Rosji

Według władz ukraińskich ok. 20 tys. dzieci zostało zabranych z Ukrainy do Rosji bez zgody ich rodzin lub opiekunów. Z kolei główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) informował wcześniej, że Rosja wywiozła "co najmniej setki" dzieci z sierocińców i domów opieki znajdujących się na okupowanych terenach Ukrainy i wiele z nich oddano do adopcji. Kreml określił te zarzuty jako "skandaliczne i niedopuszczalne".