Pracowała dla CIA. Mówi o jasnym celu Putina

Wzrost oponentów Putina

Odnosząc się do stabilności władzy Władimira Putina, stwierdziła, że musi się on obecnie mierzyć ze wzrostem opozycji wobec wojny, którą wzmocniło ogłoszenie w Rosji mobilizacji. - Putin przyniósł wojnę do domów wielu rosyjskich rodzin, do momentu mobilizacji próbował utrzymywać sytuację wewnętrzną w kraju we względnej normie, ale jej ogłoszenie to wszystko zniweczyło - oceniła Kendall-Taylor.