Praca snajperów od kulis. Rosjanie pod Bachmutem bez szans

Ukraińscy snajperzy to zmora Rosjan na froncie. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego pod Bachmutem, na którym widać pracę od kulis strzelców wyborowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Przekazują oni dokładne współrzędne żołnierzom piechoty, by wiedzieli skąd pada strzał nieprzyjaciela, co pozwala na skuteczną likwidację celu. Na polu bitwy kluczowym aspektem jest również dobre rozeznanie danego terenu. Ukraińscy snajperzy znakomicie wiedzą, gdzie mają zająć pozycję tak, by nie zostać zauważonym. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, Rosjanie popełniają sporo prostych błędów, które bezlitośnie wykorzystują obrońcy Kijowa, eliminując z okupowanych terenów kolejnych kluczowych żołnierzy Putina.