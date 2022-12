Pozwalała mężowi gwałcić Ukrainki. Teraz grozi jej więzienie

W ustaleniu tożsamości rozmówców pomogli dziennikarze między innymi z rosyjskiej redakcji Radia Swoboda. Udało się zdobyć numery telefonu osób z nagrania, co pozwoliło potwierdzić, kim one rzeczywiście są - obydwoje potwierdzili swoje nazwiska, a ich głosy pasowały do tych pochodzących z przechwyconego nagrania . Okazało się, że Roman Bykowski raczej nie zdążył skorzystać z zachęty żony do gwałtów na Ukrainkach, gdyż został ranny i trafił do szpitala w Sewastopolu.