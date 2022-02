Pozostanie przez co najmniej 4 tysiące lat. Niesamowite odkrycie w kosmosie

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył "planetoidę trojańską". Nazwano ją XL5. Ma około 550 metrów szerokości. To rodzaj skały kosmicznej, która ma tę samą orbitę wokół Słońca, co planeta. "Asteroidy trojańskie" krążą w tej samej płaszczyźnie co planeta, ale nie zderzają się z nią, ponieważ znajdują się w "martwych strefach", gdzie siły grawitacyjne pozwalają skałom kosmicznym krążyć z taką samą prędkością, jak planeta. Naukowcy przewidują, że "asteroida trojańska" pozostanie na tej samej orbicie co Ziemia przez co najmniej 4 tysiące lat. Badacze sądzą, że XL5 jest idealnym kandydatem dla przyszłych misji przelotowych, gdy astronauci wyjdą poza Księżyc i Międzynarodową Stację Kosmiczną. Być może będzie możliwość instalacji sprzętu naukowego na jej powierzchni. Do tej pory tylko jedna "planetoida trojańska" w Układzie Słonecznym była znana z tego, że krąży po tej samej orbicie wokół Słońca co Ziemia – TK7 odkryta w 2010 r. Niewykluczone, że niedaleko Ziemi znajdują się inne takie ciała niebieskie. Ich odkrycie pozwoliłoby ekspertom dowiedzieć się więcej na temat Układu Słonecznego i jego ewolucji. Po raz pierwszy "asteroidy trojańskie" odkryto w 2010 r. nieopodal Jowisza, Neptuna i Marsa. Teraz, dekadę później, międzynarodowy zespół naukowców zauważył drugą z ziemskich asteroid trojańskich. Naukowcy pod patronatem Uniwersytetu w Barcelonie ustalili, że XL5 składa się najprawdopodobniej z węgla i mogła zostać wyrzucona z głównego pasa planetoid przez Jowisza.