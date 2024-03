Poznański Stary Rynek w pianie. Płyty umyte płynem do naczyń

Maja Chłopocka-Nowak wyjaśniła także, że woda z mycia nie spływa do nowych zbiorników retencyjnych. Przez separatory i zbiorniki trafia do kanalizacji ogólnospławnej i do oczyszczalni ścieków. Do zbiorników retencyjnych, usytuowanych pod nawierzchnią Starego Rynku, trafia tylko deszczówka z dachów okolicznych budynków.