Zabójstwo 5-latka w Poznaniu. W dzieciach tkwi trauma

Część rodziców nie zdecydowała się jeszcze na wysłanie swoich pociech do placówki. "Fakt" rozmawiał z ojcem dwójki chłopców, którzy kolegowali się z zamordowanym 5-latkiem. Mężczyzna uważa, że dzieci powinny chodzić do przedszkola, bo tam będą miały zapewnioną najlepszą pomoc. - Rozmawialiśmy z dziećmi w domu. Tłumaczyliśmy im, co się stało, są poruszeni, postanowiliśmy jednak wysłać ich do przedszkola, bo jest tu trzech psychologów, którzy będą wiedzieli, jak im pomóc - mówi w rozmowie z "Faktem".