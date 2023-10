Wstrząsające zabójstwo w Poznaniu. Najnowsze ustalenia prokuratury

Po tragedii mieszkańcy miasta przyszli na miejsce zdarzenia, by zapalić znicze. Niektórzy przynieśli też pluszowe misie. W rozmowie z PAP podkreślali, że to niewyobrażalna tragedia. Jedna z mieszkanek okolicy, pani Agata, powiedziała PAP, że "ten mężczyzna już od rana na rynku łazarskim chodził i wariował. Od godz. 7 rano na rynku był widziany, jak krzyczał 'ave Putin, ja was wszystkich pozabijam'".