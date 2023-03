Przerwali mszę po wyroku TK. Teraz zadecydował sąd

Po proteście w katedrze prokuratura oskarżyła 32 osoby o to, że "wspólnie i w porozumieniu złośliwie przeszkadzali publicznemu wykonywaniu aktu religijnego". Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Oskarżeni nie przyznawali się do winy.