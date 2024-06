39-letnia Natalia nie żyje. To będzie kluczowy materiał dowodowy?

Śledczy prawdopodobnie dopiero w czwartek go przesłuchają. Będzie to możliwe po tym, jak zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. To mężczyzna zawiadomił w sobotę policję o zaginięciu żony i aktywnie uczestniczył w poszukiwaniach. Na początku zabezpieczono należący do niego sprzęt komputerowy i telefony. I jak nieoficjalnie mówią nam śledczy, to może być kluczowy dowód w sprawie, który cały czas jest dokładnie sprawdzany. – Mężczyzna był informatykiem, od wielu lat pracował w zawodzie. Znał się na zabezpieczeniach, prowadził firmę komputerową – mówi nam jeden ze śledczych.