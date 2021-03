Poznań. Wyciągnięto konsekwencje za sytuację w szpitalu tymczasowym

W szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich zabrakło we wtorek tlenu. Tlenu nie było zarówno w zbiorniku podstawowym, jak i rezerwowym. 12 pacjentów musiało zostać ewakuowanych do innych placówek. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński skierował sprawę do komisji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiadomiona została też prokuratura .

Poznań. Zabrakło tlenu w szpitalu tymczasowym. Wiadomo, dlaczego

Na MTP we wtorek zmarło sześciu pacjentów. Czy brak tlenu się do tego przyczynił?

Wciąż trwa ustalanie, czy na skutek braku tlenu doszło do zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów. Prof. Tykarski zaznacza, że tutaj na wnioski trzeba będzie poczekać. Zaznacza jednocześnie, że w poniedziałek w szpitalu na MTP zmarło pięć osób, a we wtorek sześć, co ma dowodzić, że brak tlenu nie wpłynął na to zdarzenie. W szpitalu może przebywać do 272 pacjentów. We wtorek zajętych było 258 miejsc, z czego 17 osób wymagało podłączenia do respiratora.