Poznań. Szpital wypuścił 70-letnią kobietę w samej piżamie. Pieszo szła do domu

- Szłam w piżamie i płakałam - opowiada pani Barbara. Kobieta twierdzi, że została wypisana ze szpitala o godzinie 5 rano i nikt nie chciał odwieźć jej do domu. Nie miała ze sobą ubrań. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że powrót karetką przysługuje tylko chorym, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać.

Z relacji 70-letniej mieszkanki Poznania wynika, że w nocy z czwartku na piątek wezwała karetkę. Ma problemy z uszkodzonym nerwem po operacji grasiczaka i tego dnia czuła silny ból. Przed pierwszą w nocy przyjechało do niej pogotowie. Ratownicy medyczni podejrzewali zawał serca i zabrali kobietę do szpitala klinicznego imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu - podaje "Głos Wielkopolski".

W szpitalu pani Barbara dostała kroplówki przeciwbólowe i zlecono jej badania. O godz. 5 została wypisana z lecznicy. Dostała zalecenie, aby udała się na kontrolę do lekarza rodzinnego. Kiedy kobieta poprosiła o transport powrotny, odmówiono jej. 70-latka nie ma żadnej bliskiej osoby, która mogłaby przywieźć jej ubrania.

- Gdybym miała komórkę, to bym zadzwoniła na policję albo straż miejską i by mnie przywieźli, a ja nie miałam nic, nie miałam co zrobić. Szłam w tej piżamce o 5 rano i przez całą drogę płakałam, wyglądałam jak z obozu koncentracyjnego - powiedziała pacjentka gazecie.