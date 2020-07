Poznań. Siatkówka na A2. Powodem zepsuty samochód

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na Autostradowej Obwodnicy Poznania (A2).

Poznań. A2: Mecz siatkówki w oczekiwaniu na pomoc

"Kierunek na Warszawę pomiędzy węzłami Luboń i Krzesiny. Na pasie awaryjnym stoi zepsuty samochód, oznakowany pachołkami przez służby autostradowe. Za barierkami, tuż przy pasie awaryjnym, rodzinka gra sobie w piłkę siatkową. Brak słów..." - napisał autor nagrania, które przesłał do portalu e-poznan.pl.

Na przesłanym nagraniu widzimy, jak na pasie awaryjnym i na trawie za barierą energochłonną cztery osoby odbijają między sobą piłkę do siatkówki. Obok nich stoi też samochód z podniesioną maską i klapą bagażnika.

Poznań. Siatkówka na A2. Policja komentuje

Informacja o zdarzeniu oraz nagranie trafiły już do wielkopolskiej policji . - Widok ludzi grających w siatkówkę przy zepsutym samochodzie, stojącym na autostradzie, jest szokujący i kuriozalny - mówił w rozmowie z TVN24 Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Borowiak dodał, że dla własnego bezpieczeństwa podróżni czekający na pomoc drogową, powinni zachować się w zupełnie inny sposób. - Najlepsze co te osoby mogłyby zrobić, to powinny we właściwy sposób oznaczyć ten samochód zaparkowany na pasie awaryjnym, a potem odejść na pas zieleni, najdalej jak się tylko da - podkreślił.