Poznań. Mężczyzna wpadł do szybu windy. Tragiczny finał

We wtorek wieczorem doszło do tragicznego wypadku na blokowisku w Poznaniu. 76-letni mieszkaniec wyszedł z domu po zakupy. Kiedy przez długi czas nie wracał do domu, rodzina zaczęła poszukiwania mężczyzny. Znaleziono go na dnie szybu windy.



Poszukiwania mieszkańca blokowiska zakończyły się dramatycznie. (East News, Fot: Piotr Jedzura/REPORTER)

Wypadek wydarzył się w poznańskim bloku przy osiedlu Piastowskim 36. To w nim, mieszkaniec miał wpaść do szybu windy. Jak się okazuje, spadł z wysokości 11. piętra. Mężczyzna zginął na miejscu.

– We wtorek około godz. 19 rodzina tego mężczyzny zgłosiła nam, że wyszedł z domu po zakupy i nie wrócił do domu. Rodzina nie miała z nim kontaktu – relacjonuje wydarzenie Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu “Gazecie Wyborczej”.

– Od razu zaczęliśmy poszukiwania. Niestety miały tragiczny finał, bo okazało się, że mężczyzna leżał na dnie szybu windy – dodaje Borowiak

.

Jak do tego doszło?

– Zabezpieczona została dokumentacja z windy. Przy pomocy biegłych ekspertów będziemy ustalać, jak mogło do tego dojść – tłumaczy Andrzej Borowiak.

Do dramatycznego wypadku odniosła się Julia Tritt, rzeczniczka prasowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.

– Rzeczywiście, przekazaliśmy policji całą dokumentację dotyczącą tej windy. Są w niej informacje na temat tego, jakie prowadzono remonty i konserwacje. Winda została wymieniona w 2014 roku – mówi Tritt.

- Każda winda podlega obowiązkowym badaniom okresowym. Ta konkretna przeszła je w maju tego roku i została dopuszczona do użytku – dodaje rzeczniczka.

