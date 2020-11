Poznań. Były komornik z policjantami mieli wyłudzać pieniądze metodą "na policjanta"

Konrad C. nie jest jedynym podejrzanym w sprawie wyłudzania pieniędzy metodą "na policjanta". Poza nim zarzuty usłyszało jeszcze 7 osób. Razem zatrzymani w maju przez policję podejrzani mieli wyłudzić ok. 100 tysięcy złotych.

Poznań. Komornik odpowie za wyłudzenia

Do przestępstwa zarzucanemu komornikowi miało dojść w Swarzędzu. Jeden z mężczyzn zorientował się, że padł ofiarą nieuczciwych praktyk i zgłosił sprawę organom ścigania. Jako pierwszy zatrzymany został właśnie Konrad C., a po kilkunastu dniach policjanci zatrzymali pozostałych podejrzanych.

- Chodziło o to, aby stworzyć wrażenie, że miała się odbyć transakcja o wartości 100 tys. zł. W tym celu pięć osób, w tym dwóch policjantów, podawało się za funkcjonariuszy policji. Upozorowali, że działają jako policjanci w pewnej sprawie i ostatecznie doszło do wyłudzenia 100 tys. zł - mówił w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Poznań. Wśród zatrzymanych byli policjanci

- Usłyszeli zarzut przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Byli w grupie pięciu osób, które miały kontakt z pokrzywdzonym mężczyzną i przekonywali go o policyjnej akcji, która była upozorowana. W ten sposób nadużyli swoich uprawnień - powiedział Wawrzyniak "Głosowi Wielkopolski".

Poznań. Komornik na bakier z prawem

Dla Konrada C. sprawa wyłudzenia 100 tysięcy złotych od mężczyzny ze Swarzędza to nie jedyny kłopot. Komornik został niedawno skazany za oszustwo na kwotę 8 milionów złotych. C. wraz ze wspólnikiem przedkładał sfałszowane gwarancje bankowe firmie, która wpłacała środki na konto spółki reprezentowanej przez komornika. Mężczyźni mieli w zamian za przelane pieniądze wybudować supermarket.