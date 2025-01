Ryanair pozywa pasażera. Linia żąda 15 tys. euro odszkodowania

Ryanair podkreśla, że prowadzi politykę zerowej tolerancji dla nieodpowiedniego zachowania i zamierza "karać wszystkich problematycznych pasażerów, aby ograniczyć do minimum niewłaściwe zachowania w trakcie podróży". Pozwany pasażer jest obywatelem Irlandii, a to pierwszy taki przypadek w tym kraju. Linia planuje podobne pozwy w innych krajach.

Ryanair operuje w 37 krajach, latając na 234 lotniska. Dysponuje flotą ok. 600 samolotów i planuje zwiększenie przewozów do 300 mln pasażerów rocznie do 2034 r. W Polsce korzysta z 13 lotnisk, z czego sześć to bazy z 42 samolotami.